سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 528 ألفًا والوفيات 9530

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 528 ألفًا و524 حالة حتى الساعة السابعة والنصف اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9530 حالة.وأشارت إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، 317 ألفًا و600 من المصابين.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.