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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الحقني».. سر مكالمة انتهت بجريمة قتل في البدرشين

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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انتهت نيابة البدرشين من الاستماع لأقوال الشهود وأفراد أسرة شاب قتله سائق "توك توك" بقرية في البدرشين، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه "عبدالله.م" كان برفقة والده في زيارة أحد الأقارب في البدرشين وأثناء الزيارة رن هاتفه وجاءه خبر بأن نجل عمه الذي يقطن بمركز البدرشين حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد سائقي التوك توك، وقاله "إلحقني" فأسرع المجني عليه لملاحقته.

وصل "عبدالله" إلى نجل عمه لفض المشاجرة بين الطرفين فوجد المشادة الكلامية، تطورت على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليه في قلبه فسقط على الأرض غارقا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بدأت المشادة الكلامية في الواقعة بين المتهم سائق "توك توك" وبين نجل عم المجني عليه وأثناء قيادة الثاني لسيارة ملاكي حدث خلاف على أولوية المرور، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة دفعت المتهم أن يستل سلاح أبيض واعتدى المتهم على المجني عليه.

اعترف المتهم أمام النيابة، بارتكابه الواقعة، بسبب أولوية مرور مركبته "التوك توك" عن السيارة الملاكي الخاصة، مضيفا بأن الواقعة كانت خناقة وإنتهت بمقتل نجل عم سائق السيارة، وأمرت النيابة بحبس سائق التوك توك، لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض لخلافات على أولوية المرور بالبدرشين.

تم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة، والاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه

تبين من التحريات أنه أثناء سير المجني عليه مستقلا سيارته بطريق المرازيق، وقعت بينه وبين سائق توك توك مشادة كلامية لرغبة كلا منهما السير أولًا واعتراض الآخر طريقه، وعلى إثر ذلك استل السائق سلاحًا أبيض، وسدد عدة طعنات بجسد الأول، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

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