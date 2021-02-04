أمطار غزيرة تضرب الغربية (صور)

تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ.وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.