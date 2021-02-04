لبنان يفتح تحقيقًا في مقتل الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم

أعلنت السلطات القضائية اللبنانية اليوم الخميس، بدء التحقيقات لكشف ملابسات قتل الناشط المعارض لحزب الله "لقمان سليم".يأتي هذا فيما وصف وزير الداخلية اللبناني، اليوم الخميس، مقتل لقمان سليم، بأنه جريمة مروعة ومدانة، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.أثار اختفاء ناشط وكاتب شيعي معارض بشكل قوي لحزب الله ضجة في لبنان. فقد فُقد الاتصال منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء بالكاتب اللبناني لقمان سليم خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوب لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.وتمكنت العائلة من إيجاد الهاتف بعد تعقبه على "الكلاود" دون إيجاد أي أثر لسليم أو لسيارته، ما دفعها للتواصل مع المستشفيات اللبنانية والمخافر دون التوصل لنتيجة.