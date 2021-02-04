«رويال شل» تُسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «رويال داتش شل»، اليوم الخميس، خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020، بسبب انخفاض أسعار الطاقة والتراجع الهائل في الطلب بسبب وباء كورونا.وذكرت المجموعة الهولندية البريطانية في بيان، أنها حققت أرباحا صافية قدرها 15،8 مليار دولار في 2019 قبل بدء الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد في استهلاك النفط والغاز.وبعد فرض إجراءات الحجر الأولى في الربيع، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وحتى لفترة وجيزة في أوائل أبريل.لكنها تحسنت وبلغت نحو خمسين دولارًا، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع 2020.