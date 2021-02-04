التشيك تسجل 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت جمهورية التشيك 9 آلاف و567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن هناك 5 آلاف و800 شخص يتلقون العلاج بالمستشفيات إثر إصابتهم بالفيروس، فيما أكدت الحكومة أنها لن تخفف القيود المفروضة حاليا للحد من تفشي فيروس كورونا حتى تتراجع حصيلة الإصابات اليومية إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف حالة.