وزير السياحة: تعاملنا مع أزمة كورونا بخطة متوازنة وواضحة

أكد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، أن جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت قطاع السياحة المصرية كانت الأسوأ بعد أزمة القطاع في عام 2016 عقب سقوط الطائرة الروسية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لوزراء الحكومة بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي "مصر تنطلق 2018- 2020".وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة تعاملت مع أزمة كورونا بخطة متوازنة وواضحة منذ اللحظة الأولى لانتشار الوباء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان يسير بخطوات متقدمة وسريعة نحو التعافي قبل جائحة كورونا.ولفت "العناني" إلى أن عام 2016 كان الأصعب على قطاع السياحة نظرا لسقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، مما أثر على القطاع بشكل فوري ومنقطع النظير، موضحا أن القطاع كان قد بدأ التعافي مع نهاية 2019 وبداية عام 2020، ولكن الجائحة أغلقت الباب أمام السياحة.