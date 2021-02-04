بلجيكا تسجل 3124 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا

سجلت بلجيكا 3124 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 716 ألفا و395 حالة.وأشار معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و216 حالة، بينما يتواجد حاليا في المستشفيات 1784 حالة منهم 309 أشخاص في العناية المركزة.وأوضح المعهد أنه تم تطعيم 296 ألفا و950 شخصا في بلجيكا بالجرعة الأولى من اللقاح ضد وباء "كورونا".