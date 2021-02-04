الأمم المتحدة تحث إفريقيا الوسطى بدء حوار سياسي شامل حقيقي مع المعارضة السياسية

حث أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على بدء حوار سياسي شامل حقيقي مع المعارضة السياسية والجماعات المسلحة الذين نبذوا العنف وذلك في اليوم التالي لانسحاب تحالف المعارضة من الانتخابات التشريعية.وشدد "جوتيريش" حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"اليوم الخميس على ضرورة نزع فتيل التوترات وتنشيط عملية السلام في البلاد معربا دائما عن قلقه الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة والتهديدات ضد المدنيين في أفريقيا الوسطى،وفيما يتعلق بالعنف في أفريقيا الوسطى، أكد "جوتيريش" أن بعثة قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى المعروفة اختصارًا باسم (مينوسكا) المنتشرة في البلاد ستحافظ على موقف قوي في تنفيذ ولايتها، بما في ذلك حماية المدنيين.وكان تحالف المعارضة في أفريقيا الوسطى قد أعلن أول أمس الثلاثاء انسحابه بالكامل من الانتخابات التشريعية مستنكرا "الزيف" بعد رفضه أغلب مطالبه بإلغاء جولة الاقتراع الأولى.يذكر أن أفريقيا الوسطى شهدت عشية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 27 ديسمبر الماضي، مظاهرات جديدة، وتتهم سلطات البلاد رئيس الدولة السابق "فرانسوا بوزيزي"، الذي لم يسمح له بالمشاركة في السباق الانتخابي، بالدعوة إلى أعمال شغب ومحاولة الانقلاب.يشار إلى أن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تصاعد في مطلع شهر ديسمبر عام 2013، عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانجي بين مسلحي جماعة سيليكا الإسلامية السابقة والمتمردين المسيحيين المعارضين لها،ووفقا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة في نهاية يوليو عام 2018، أجبر ما يصل إلى مليون شخص خلال هذا النزاع على مغادرة منازلهم، وقتل نحو ستة آلاف شخص.