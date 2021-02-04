وزير خارجية الإمارات: نتطلع لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإماراتي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل على أمن واستقرار المنطقة.واستعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.كما هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الأمريكي، بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدًا أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل من أجل مواجهة التحديات الحالية وحفظ السلم والأمن الدوليين.