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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قادما من السعودية.. استقبال 121 طن أكسجين بميناء سفاجا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:36 ص
ميناء سفاجا البحرى
ميناء سفاجا البحرى
علي عواد
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استقبل ميناء سفاجا البحرى لاستقبال 121 الف طن اكسجين طبى قادمة من السعودية، لصالح وزارة التجارة والصناعة لرفع المخزون الاستراتيجي من الاكسجين الطبي في البلاد، وذلك فى إطار تعليمات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة الوزارات لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة وتأمين المخزون الاستراتيجي من الاكسجين الطبي.

حيث شهد ميناء سفاجا البحري إنزال 7 شاحنات أكسجين طبى بوزن 121 الف طن على متن العبارة القاهرة إحدى شركات وزارة النقل، قادمة من السعودية لصالح وزارة التجارة والصناعة.

وتم التنسيق بين رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري واعضاء المجتمع المينائي "شرطة الميناء – جمرك الميناء – الحماية المدنية – شركة القاهرة للعبارات – مندوب وزارة التجارة والصناعة – الرقابة على الصادرات والواردات"، بشأن الاجراءات المتخذة لتسهيل أستلام وخروج شحنات الاكسجين الطبي وإعفاء الشحنة من الرسوم الجمركية مع تطبيق اجراءات الافراج المسبق عن الشحنة لتقليل زمن تواجدها بالميناء.

كما تم توفير سيارة حماية مدنية بجوار السفينة حتى نزول الشحنة ومرافقتها وأصطحابها حتى خروجها من بوابة الميناء وقامت إدارة المرور بمدينة سفاجا باتخاذ اللازم نحو تسهيل خروج الشاحنات من الميناء وتأمين طريقها ومنع انتظارها فترات طويلة داخل الميناء.

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