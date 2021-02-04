بوتين يعرب عن أسفه حيال تدهور الوضع في سوق الغذاء العالمية

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أسفه حيال تدهور الوضع في سوق الغذاء العالمي، وقال بوتين، خلال اجتماع، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف: "إن الوضع في سوق المواد الغذائية وفي السوق العالمية، للأسف، يزداد سوءًا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتينك الروسية.بدوره أشار ريشيتنيكوف إلى أن عدة عوامل متقاربة، قائلا: "زادت جميع البلدان المستوردة مشترياتها من الأغذية في احتياطياتها، ومن ناحية أخرى، جاءت توقعات غير مواتية للحبوب في عدد من المناطق المنتجة"، موضحا أن كل هذا يؤثر على الأسعار، وأنه "بناء على أنروسيا من أكبر مصدري القمح الآن، فإن جميع قراراتنا تؤثر على السوق".يشار إلى أنه في هذا السياق، تسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في العالم، إضافة إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح، كما أن انتشاره السريع عالميًا يمثل تهديدًا للملايين الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتأثير النزاعات والكوارث الأخرى.