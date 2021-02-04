إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات والمحمودية عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 625 م٢ عبارة عن:-إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 415 م٢ بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية،و إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 210 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.