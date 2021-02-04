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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1.9 تريليون دولار.. ديمقراطيو النواب يمهدون لقانون بايدن لتعزيز مواجهة كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مهدوا ليلة أمس الطريق أمام موافقة الحزب على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس جو بايدن، لتعزيز جهود الاستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقالت الصحيفة في تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني إن تصويت مجلس النواب مهد الطريق أمام مجلس الشيوخ لتمرير حزمة الإغاثة بأغلبية بسيطة، والتي من المحتمل أن تتم في وقت لاحق من الأسبوع القادم، وستسمح للديمقراطيين بكتابة مشروع القانون ليصبح قانونًا وتمريره في النهاية دون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين.

وتتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك إصدار شيكات بقيمة 1400 دولار وإعانات بطالة ممتدة وزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولارًا في الساعة، بالإضافة إلى تحويل 160 مليار دولار لصالح توزيع اللقاحات وإجراء الاختبارات المعملية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض عن إنشاء مركزين شاملين للتلقيح في ولاية كاليفورنيا، بهدف تسريع معدل التطعيمات في المجتمعات الفقيرة التي تضررت بشدة من الوباء.. لاسيما بعدما اشتكى المسئولون الطبيون في الولاية من بطء توزيع اللقاحات.

وتعد هذه الخطوة حسبما قالت الصحيفة جزءًا من خطة إدارة بايدن لفتح مواقع تلقيح جماعي في جميع أنحاء البلاد في أول 100 يوم له، وتسريع التطعيمات، مع انتشار متغيرات فيروسية جديدة أكثر قابلية للانتقال.

يذكر أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالجائحة في الولايات المتحدة اقتربت من 450 ألفًا، مع الإبلاغ عن أكثر من 26 مليون حالة جديدة.. لكن في الأسبوع الماضي انخفض معدل الحالات الجديدة المبلغ عنها بنسبة 16%، بينما انخفض معدل الوفيات الجديدة بنسبة 6%، وفقًا للبيانات التي تتبعها صحيفة واشنطن بوست.

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