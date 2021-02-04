«الصحة» تناقش إنشاء وحدات تغذية علاجية بمراكز الأمانة التخصصية

عقدت وزارة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب، الاجتماع الأول لمناقشة إنشاء وحدات تغذية علاجية بمراكز الأمانة التخصصية، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان وإشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني.حضر الاجتماع كل من الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز التخصصية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز التخصصية، والدكتورة مها صابر رئيس قسم الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذية العلاجية، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين المختصين فى مجال التغذية العلاجية.وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة المراكز الطبية وتحديات تعميم هذا التخصص، بدءا بمستشفيات الأورام التابعة للأمانة تمهيدا لنقل التجربة إلى جميع قطاعات وزارة الصحة.وأوضح الدكتور إيهاب كمال أن وزيرة الصحة قد أعطت الضوء الأخضر لهذا المشروع الذي يهدف إلى رفع كفاءة الفرق الطبية الذي ينعكس من خلاله على اكتمال الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.