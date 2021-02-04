الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في أفغانستان

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في أفغانستان واحترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف.وذكرت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، اليوم الخميس، أن المفوض جانيز لينارتشيتش أكد، خلال اجتماعاته مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، وعبدالله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعملية السلام.وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب لينارتشيتش عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف، وشدد على الحاجة إلى الوحدة السياسية، ودعم السلام وعمل المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.وقال المفوض الأوروبي المسئول عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، خلال زيارته لكابول، إن المفوضين المسئولين عن إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية جددوا دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار على الفور.يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، خصص الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية، بينما في عام 2021 بلغ الدعم الأولي 32 مليون يورو.