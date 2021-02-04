وزير السياحة: «أي فندق يسرح عمالة يتقفل وبعدين نتكلم»

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء قام بتحركات لدعم قطاع السياحة مثل إرجاء الحجز الإداري وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاءات الضريبة العقارية وغيرها من الإجراءات.وأضاف خلال الجلسة العامة تم اتخاذ حوافز لتشجيع قطاع السياحة بما يساعد ويشجع المواطنين، وتم تشكيل لجنة لإنهاء الأزمات في الوزارة وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى.وقال وزير السياحة: "واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحية وأي فندق سرح عمالة يتقفل وبعدين نتكلم.. زعلوا مني شوية بس معلش ده كان الصح"، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الأمن".