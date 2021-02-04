رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم» توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات تربوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا، حصلت "الدستور" على تفاصيله بعد أن تم تعميمه على المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية.

و قال الخطاب:" إيماء إلى الشكاوى الواردة إلينا من لعض السادة العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من غير أعضاء هيئة التعليم، بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة بالإضافة إلى دبلوم عام في التربية أثناء التعاقد، وتم تعيينهم ويرغبون في إعادة التعيين على وظيفة معلم طبقًا للقرار الوزاري 40 لعام 2020 وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعينهم بمبرر أن هؤلاء قد حصلوا على ذلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة ".

واستكمل الخطاب:"وعليه يرجى من سيادتكم التكرم بالتوجيه نحو التنبيه المشدد على السادة المختصين بمديريتكم الموقرة اعتبار فترة التعاقد التي نتج عن آثارها العمل بوظيفة دائمة فترة خدمة للعامل، وعليه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوي أثناء فترة التعاقد التقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم، متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة في القرار الوزارى رقم 40 لعام 2020 وذلك بناء على رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوارد لوزارة التربية والتعليم".

موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقى أسرهم

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

قهوجى يغتصبه ووالده يحرق مؤخرته.. مأساة طفل فى الجيزة

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية