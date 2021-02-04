«التعليم» توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات تربوية

أصدر قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا، حصلت "الدستور" على تفاصيله بعد أن تم تعميمه على المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية.و قال الخطاب:" إيماء إلى الشكاوى الواردة إلينا من لعض السادة العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من غير أعضاء هيئة التعليم، بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة بالإضافة إلى دبلوم عام في التربية أثناء التعاقد، وتم تعيينهم ويرغبون في إعادة التعيين على وظيفة معلم طبقًا للقرار الوزاري 40 لعام 2020 وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعينهم بمبرر أن هؤلاء قد حصلوا على ذلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة ".واستكمل الخطاب:"وعليه يرجى من سيادتكم التكرم بالتوجيه نحو التنبيه المشدد على السادة المختصين بمديريتكم الموقرة اعتبار فترة التعاقد التي نتج عن آثارها العمل بوظيفة دائمة فترة خدمة للعامل، وعليه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوي أثناء فترة التعاقد التقدم لإعادة التعيين في وظيفة معلم، متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة في القرار الوزارى رقم 40 لعام 2020 وذلك بناء على رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوارد لوزارة التربية والتعليم".