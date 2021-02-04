تجديد حبس عامل لاتهامه بسرقة شركة في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة النزهة اليوم الخميس، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مبلغ مالى وأجهزة حاسب آلي من شركة، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة، واستمع وكيل النائب العام إلى المجنى عليه وتعرف على المسروقات واتهامه بالسرقة وأمرت النيابة إنها الإجراءات القانونية اللازمة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة مفادة تلقية بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة (مبلغ مالى – عدد من أجهزة "الحاسب الآلى") من داخلها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالى – جهاز لاب توب – عدد 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثاني، حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.