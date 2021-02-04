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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالي يطالب النواب بتخفيض المتحدثين: «محدش يقول زميلي اتكلم أكتر»

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:31 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتخفيض عدد المتحدثين خلال المناقشة النيابية لوزير الأثار والسياحة الدكتور خالد العناني، وبما لا يخل بتناول كافة القضايا اللازمة، قائلًا: "لو العدد كبر هنخلص تاني يوم كدة، أرجو تحديد العدد فضلا عن تقليل الاحتجاجات".

ودعا جبالي، في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم والمخصصة لإلقاء وزير الاثار والسياحة بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020، النواب إلى عدم الاحتجاج في إطالة ممثلي الهيئات البرلمانية أو رؤساء اللجان، لاسيما أن اللائحة وضعت لهم الأولوية فهم يتحدثون نيابة عن اللجنة أو الهيئة البرلمانية.

وقال جبالي موجها حديثة إلى أعضاء المجلس: "أعطي الكلمة بعدالة مطلقة، فلا احتجاجات، ولا أحد يقول أني أمنح المتحدث دقيقتين فقط، إنني أسمح بالكلمة في ضوء مجريات الأمور".

وشدد جبالي، على حرصة في مراعاة التوازن المطلق فيما يتعلق بحديث النواب، لكن عندما لا يسمح الوقت لحديث البعض فسيتحدث في وقت لاحق، فضلا عن أن بيانات الوزراء ستحال إلي اللجان النوعية المختصة وستكون المناقشات مفتوحة أمام الجميع مهما بلغ العدد.

واختتم رئيس مجلس النواب حديثة، بقوله: "أرجو معرفة ما يدور بداخلي، أتمنى أن تتكلموا للنهاية وبالساعات، كما تشاؤون، لكن يجب أن نراعي ظروف بعض، ولا يخفي عن أحد أن هناك من يحتاج الخروج للراحة، لكن طالما في نطاق المجلس لا مشكلة".

واستطرد: "أشكركم علي روح التسامح، ونريد زيادتها، فلا يقول أحدكم أن زميل له اتكلم أكثر منه، هناك معايير محدده".

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