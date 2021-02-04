وزير السياحة: سقوط الطائرة الروسية بسيناء أثر بالسلب على القطاع

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أزمة سقوط الطائرة الروسية بسيناء شكلت أزمة كبيرة جدا وكارثية في تأثيرها على القطاع السياحي، وعملت الدولة المصرية على تلاشي تلك الآثار ولكن بلا شك أثر هذا الموضوع على القطاع.جاء ذلك خلال إلقاء الوزير لبيان وزارة لبيان ما قامت به من انجازات ومجهودات وفقا لما ورد ببرنامج الحكومة وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.