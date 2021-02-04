الصين استخدمت 31.2 مليون جرعة لقاح في حملة تطعيم للوقاية من كورونا
الخميس 04/فبراير/2021 - 11:28 ص
وكالاتطباعة
قال مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة بالصين في إفادة صحفية اليوم الخميس إن بلاده
استخدمت 31.2 مليون جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 حتى الثالث من فبراير لتطعيم مجموعات محددة من السكان.
كانت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية قد ذكرت في يناير أن بكين تسعى لتطعيم 50 مليونا قبل بداية السنة القمرية الجديدة في فبراير.
استخدمت 31.2 مليون جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 حتى الثالث من فبراير لتطعيم مجموعات محددة من السكان.
كانت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية قد ذكرت في يناير أن بكين تسعى لتطعيم 50 مليونا قبل بداية السنة القمرية الجديدة في فبراير.