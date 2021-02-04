إحالة صاحب مخزن للجنح لبيعه سلعًا فاسدة بالمرج

أمرت نيابة المرج اليوم الخميس بإحالة مدير مخزن إلى محكمة الجنح، وتسلمت النيابة العامة تقرير الصحة وإعدام السلع الغذائية الفاسدة بحوزته، وهي ألفا عبوة سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنطقة المرج.ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بحوزته ألفا عبوة سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنطقة المرج.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته ألفي عبوة سلع غذائية "جبنة غير مدونة عليها صلاحية زيت طعام- تونة- خل طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، معرضًا حياة وصحة المواطنين للخطر، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.