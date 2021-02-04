رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

العناني: كورونا تسبب في «سقوط كبير» للسياحة قبل أن ننجح في تجاوزه

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:26 ص
الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السياح الزائرين لمصر عام 2018 سجل 13 مليون سائح، بعد أن كان 11 مليون سائح في 2010.

وأضاف العناني، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب اليوم: "لكن للأسف ظهرت أزمة كورونا وكان سقوطا كبيرا"، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي دخلت مصر عن طريق السياحة كان الأعلى عام 2019 وسجلت 13 مليار دولار، ونجح القطاع في عبور أزمة كورونا الأكبر التي شهدتها السياحة، وقامت هيئة تنشيط السياحة بمجهودات كبيرة جدا، حيث شاركت في أكثر من 100 معرض وبورصة سياحية في أكثر من 45 دولة، كما تستضيف الوزارة الأشخاص الأكثر تاثيرا في العالم للترويج السياحي ومنهم الفنان الكندي من أصل مصري "مينا مسعود"، وسنستضيف أكثر من 60 شخصية عالمية مؤثرة خلال الفترة القادمة من أكثر من 15 دولة حول العالم،

وتابع: "شاركت الوزارة في أكثر من 120 مؤتمرا وفعالية عالمية للترويج السياحي، كما قامت برعاية بعض الأحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم 2018 بروسيا وبطولة كأس العالم لكرة اليد وبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 وبطولات الاسكواش وغيرها من البطولات الأخرى، كما قامت الوزارة بأكثر من 186 رحلة ومنها رحلة العائلة المقدسة، وتم دعوة وفد فرنسي للترويج لهذا الأمر، كما تم عقد شراكات مع العديد من القنوات الفضائية ومنظمي الرحلات العالميين للترويج للسياحية".

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

تجديد حبس السويركي وثابت والأزهري 15 يومًا

قهوجى يغتصبه ووالده يحرق مؤخرته.. مأساة طفل فى الجيزة

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية