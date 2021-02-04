العناني: كورونا تسبب في «سقوط كبير» للسياحة قبل أن ننجح في تجاوزه

قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد السياح الزائرين لمصر عام 2018 سجل 13 مليون سائح، بعد أن كان 11 مليون سائح في 2010.وأضاف العناني، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب اليوم: "لكن للأسف ظهرت أزمة كورونا وكان سقوطا كبيرا"، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي دخلت مصر عن طريق السياحة كان الأعلى عام 2019 وسجلت 13 مليار دولار، ونجح القطاع في عبور أزمة كورونا الأكبر التي شهدتها السياحة، وقامت هيئة تنشيط السياحة بمجهودات كبيرة جدا، حيث شاركت في أكثر من 100 معرض وبورصة سياحية في أكثر من 45 دولة، كما تستضيف الوزارة الأشخاص الأكثر تاثيرا في العالم للترويج السياحي ومنهم الفنان الكندي من أصل مصري "مينا مسعود"، وسنستضيف أكثر من 60 شخصية عالمية مؤثرة خلال الفترة القادمة من أكثر من 15 دولة حول العالم،وتابع: "شاركت الوزارة في أكثر من 120 مؤتمرا وفعالية عالمية للترويج السياحي، كما قامت برعاية بعض الأحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم 2018 بروسيا وبطولة كأس العالم لكرة اليد وبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 وبطولات الاسكواش وغيرها من البطولات الأخرى، كما قامت الوزارة بأكثر من 186 رحلة ومنها رحلة العائلة المقدسة، وتم دعوة وفد فرنسي للترويج لهذا الأمر، كما تم عقد شراكات مع العديد من القنوات الفضائية ومنظمي الرحلات العالميين للترويج للسياحية".