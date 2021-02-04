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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقى أسرهم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:35 ص
الرئيس يتفقد الأنشطة
الرئيس يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية
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صرَّح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية والتقى أسرهم.

وقال راضي إن الرئيس السيسي أجرى صباح اليوم جولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.

كما شاهد الرئيس السيسي عددًا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.

كما تفقد الرئيس السيسي عددًا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددًا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون.

كما التقى الرئيس السيسي بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم بالكلية الحرية، وقام بتحيتهم حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، ووجه الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.

كما أشاد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالبًا سيادته إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

من جانبهم أشادت أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، معربين عن كامل سعادتهم لانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة رمز الوطنية والعزة والكرامة، معربين عن اعتزازهم بتواجد أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم، أجيال يذكرها التاريخ بكل الفخر والاعتزاز، أجيال حملت الأمانة وضحت بكل غالٍ ونفيس من أجل صون قدسية الوطن.

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