إسرائيل تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل عن تسجيل 7 آلاف و385 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء أكثر من 85 ألف اختبار معملي للكشف عن الجائحة.وذكرت الصحة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل ارتفعت إلى 4 آلاف و947 حالة بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة.وأضافت أن هناك 76 ألفا و896 حالة نشطة في إسرائيل، من بينهم 1768 مريضًا يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.في السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إن 3 ملايين و298 ألفا و233 شخصا تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليون و906 آلاف و942 شخصا على الجرعة الثانية منه.