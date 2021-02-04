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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بواشنطن: نرحب بالوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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رحب معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، بالوساطة الأمريكية والدولية في حل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأكد زهران في مقابلة حصرية مع موقع "المونيتور"، أن أديس أبابا لا تظهر "أي إرادة سياسية على الإطلاق" في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولهذا السبب هناك حاجة إلى تدخل أمريكي ودولي، وهو أمر مرحب به، لكسر الجمود.

وقال زهران: "نحن بالتأكيد نشجع الإدارة الجديدة على المشاركة الكاملة في حل أزمة سد النهضة".

وحذر زهران من أنه إذا لم تتم إدارة مصدر المياه هذا بعناية، فهناك "إمكانية لتعطيل سبل العيش لأكثر من 150 مليون مصري وسوداني" ؛ كل هذا يمكن أن "يخلق سيلًا من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن مصر رغم جائحة كورونا إلا أنها حققت انتعاشة وتقدم اقتصادي كبير وملحوظ أيضا، وأن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في السيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد.

وحول العلاقات المصرية الأمريكية مع الادارة الجديدة تحت قيادة جو بايدن، قال زهران أن كل إدارة أمريكية يكون لها تحدياتها مشيدا بالعلاقات المصرية الأمريكية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل المهنئين لجو بايدن، معتبرا أن هناك العديد من الفضائيا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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