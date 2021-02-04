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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
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قاد اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، حملات اليوم الخميس، لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المدينة مساء أمس.

تمكنت الحملة من كسح مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية في الشوارع ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن مدينة رأس البر شهدت هطول أمطار غزيرة مساء أمس الأربعاء تسببت في تعطيل حركة المرور بالمدينة.

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