حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

قاد اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، حملات اليوم الخميس، لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المدينة مساء أمس.تمكنت الحملة من كسح مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية في الشوارع ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.يذكر أن مدينة رأس البر شهدت هطول أمطار غزيرة مساء أمس الأربعاء تسببت في تعطيل حركة المرور بالمدينة.