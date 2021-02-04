الأرصاد تحذر من الأمطار.. وتوجه نصيحة للمواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأمطار، والتى قد بدأت بمحافظة شرم الشيخ اليوم الخميس.وقال إبراهيم شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية، إن الرياح سوف تنشط على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تكون نشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.وعن الظواهر الجوية، أضاف فى تصريح خاص لموقع الدستور، أن الخبراء يتوقعون هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والعمل على القيادة بهدوء تجنبًا للحوادث.