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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار وطوارئ في كفرالشيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت محافظة كفرالشيخ تساقط أمطار ما بين متوسطة على السواحل الشمالية، والتي تشمل بلطيم والبرلس ومطوبس، ومتوسطة على باقي الأنحاء، فيما غطى الغيوم السماء حاجبًا أشعة الشمس، وحدوث سرعة خفيفة في شدة الرياح.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مطالبًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدى الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدى الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها، كما شدّد محافظ كفرالشيخ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

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