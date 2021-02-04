«جبالي» يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح المستشار حنفي جبالي أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل.ويستمع البرلمان، في جلسته العامة اليوم الخميس، إلى بياني كل من وزيري السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، حول الوزارتين من تنفيذ برنامج الحكومة.ونبه رئيس المجلس على الأعضاء ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية، وخفض عدد النواب من طالبي الكلمة لوزير السياحة والآثار.وأشار إلى أنه لا بُد من خفض طلب الكلمة؛ لأن عدد من تقدموا لطلب الكلمة في حضور وزيرة الصحة كبير جدًا، ومن الممكن أن تمتد الجلسة بهذا العدد إلى منتصف الليل، لافتًا إلى أن هناك أعراف ولوائح، وأن رئيس الهيئة البرلمانية له الأولوية في أخذ الكلمة.