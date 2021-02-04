«ألغاز العراب 3».. آل باتشينو ساحر النساء والأعزب الأشهر بالفن

ديان كيتون.. طالبته بالزواج



جيل كلايبورج



جان تارانت



لم يكن آل باتشينو بمعزل عن الوقوع في غرام الحسناوات، فلطالما عرف بالساحر الذى ينساق وراءه آلاف المعجبات، يردن فقط النظرة، والبعض كن يطمعن في علاقة حب يدركن جيدا أنها ستبوء بالفشل، ولن تكلل بالزواج.ولعب آل باتشينو العديد من الأدوار الملحمية التي جعلته على مسمع ممن كانوا حوله، بل وكان لها فضلها في وقوع الفتيات في غرامه، حتى وهو في السبعينات من عمره، كان يستطيع بكل بساطة أن يوقع فتاة تصغره بأربعين عاما على سبيل المثال.ومع كل هذا، وعلى مدار 50 عاما من مواعدة أكثر النساء سحرا في العالم، لا يزال أعزب ولم يتزوج قط، فالنجم الغامض الذي نشأ في منزل محطم لمهاجرين من صقلية في أحد الأحياء الفقيرة في برونكس، تعهد ذات مرة أنه لن يربط العقدة أبدًا لأنه كان يمقت حقيقة أن الزواج عقد قانوني.بالطبع تدور العديد من التخمينات حول السر وراء الأعزب الساحر، والتي يمكن أن تدركها من خلال الأحاديث والحوارات الكثيرة لعاشقيه، حيث اعتاد باتشينو الابتعاد عن العلاقات بمجرد ظهور كلمة الزوج في الإطار، فهو لديه مثل عروض الأفلام التي لا حصر لها، والتي رفضها خلال مسيرته المهنيةفي مذكراتها لعام 2011، كتبت الممثلة ديان كيتون عن علاقتها الرومانسية التي استمرت لثلاث سنوات، والتي بدأت بعد 15 عامًا من الإعجاب الذي طور أثناء لعبها دور زوجته كاي كورليوني في فيلم The Godfather، ومع كل شغفها به، كان فقط يهمه المسرح ولعبة البيسبول.وبعد فترة من علاقتهما بدأت تعتقد أنه ينظر إليها على أنها شخص يتحدث إليه أكثر من كونها عشيقة، وفي عام 1990، عندما كانوا يصورون فيلم GodfatherI في روما، وجهت إنذارًا نهائيًا: "تزوجني"، لكنه رد عليها: "أنه لا ينوى الزواج منها، ويريد الخروج من تلك العلاقة".في أوائل السبعينيات، قبل أن يصبح مشهورًا، أقام علاقة لمدة خمس سنوات مع جيل كلايبورج من نيويورك، وهي إحدى أذكى النجمات في عصرها، وبعد أيام فقط من إخبارها لأحد المراسلين بأنهم يخططون للزواج وإنجاب أطفال، اصطحبها لتناول العشاء وقال إنه وقع في حب امرأة أخرى.بيفرلي دانجيلوواعد آل باتشينو المغنية والممثلة الأميركية بيفرلي دانجيلو، من عام 1997 إلى عام 2003، ولديهما توأم.واعد آل باتشينو جان تارانت وهي مدربة تمثيل في أواخر الثمانينيات، ولديهما ابنة.ميتال دوهانبدأت علاقته بها منذ عام 2018، وأخبرت دوهان لاحقًا إحدى المجلات المحلية أن الفجوة العمرية بينهما، فهي تبلغ من العمر 43 عامًا، وباتشينو يبلغ من العمر 79 عامًا، سببا لانفصالهما.وقالت: "من الصعب أن أكون مع رجل كبير في السن، حتى لو كان آل باتشينو"، مضيفة: "الفجوة العمرية صعبة، نعم، حاولت أن أنكر ذلك، لكنه الآن رجل مسن بالفعل".واشتهر آل باتشينو بخصوصية حياته الشخصية لدرجة أنه كان يغادر المنزل في بعض الأحيان مرتديًا ملابس تنكرية، حتى لا يدرك أحدا أنه كان على علاقة بتلك الممثلة أو غيرها، وذلك منذ أن كان في السادسة عشر من عمره.ولكن مالسبب في كل ذلك؟.. اختلفت العديد من الأقاويل التي تكمن صحتها فيما عاشه النجم المفضل لدى النساء، فربما الفقر والبؤس والتنمر كانت أسبابه الحقيقة وراء أفعاله الطائشة تجاههن، ربما كان ساخطا على طفولته المشردة، فقد عاش طفلا بدون رعاية الأب بعد انفصال والديه.فكيف يمكن له من وجهة نظره أن يخوض تجربة ستبوء بالطلاق، وتشريد الأطفال طالما أن لديه فرصته لإقامة العديد من العلاقات مع الحسناوات دون أزمات، دون وعود، دون التزامات.