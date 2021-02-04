سؤال برلماني للحكومة عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال إلى وزيرة الضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشؤون الإعاقة بخصوص التباطؤ في تفعيل كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة طبقا لقانون 10لسنه 2018 بجميع الوزارات باستثناء المجالات المتعلقة بوزارة الصحة فقط.كما تسائلت العشري عن أسباب حصر إصدار الكارت للمرحلة الأولى من المستحقين فقط وعدم الأخذ في الاعتبار المرحلة الثانية والثالثة، ما تسبب في عدم حصول ذوي الإعاقة على كل ما تضمنه التشريع من حقوق من المفترض أن تساهم في التخفيف عنهم وتأهيله ودمجهم في المجتمع.