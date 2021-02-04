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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي»: البرلمان الحالي يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه –صباح اليوم- الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والسيد النائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء تقدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس بخالص التهنئة والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي لتوليه رئاسة مجلس النواب، متمنية لسيادته التوفيق والسداد في أداء مهام عمله التشريعي والرقابي بما يخدم وطننا الغالي، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ووصفه لهن "بعظيمات مصر".

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن سعادته بالتهنئة الغالية من قبل السيدة رئيسة المجلس القومي للمرأة صوت المرأة المصرية، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي يضم "163" نائبة، وهي أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر، بما يعكس ثقة وتقدير القيادة السياسية لمكانة وقدرات المرأة المصرية، وأضاف المستشار جبالي أن ترأس سيدة للجلسة الإجرائية للمجلس الحالي، يعد تتويجًا للمرأة المصرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا، من أهمها: مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

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