جهود لكشف ملابسات العثور على جثة مجهول في الهرم

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية بأحد شوارع منطقة الهرم.تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثة بالطريق العام في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيّن العثور على جثة لذكر في العقد الخامس من العمر، ويرتدي ملابسة كاملة.كما تبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية، كما ثبت من خلال المعاينة عدم حمل المتوفى أي مستندات تدل على هويته، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتأكد من كون الوفاة طبيعية أم توجد شبهة جنائية سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها.وكشفت التحريات عن التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لمكان العثور على جثة المتوفى، لتفريغها وفحصها لمعرفة هل يوجد شخص ألقى الجثة في مكان العثور عليها، أم أنّ الوفاة حدثت له أثناء مروره بالشارع أو وجوده به.