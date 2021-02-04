«الزراعة» تتابع محصول القمح في البحيرة

أجرى اليوم فريق من علماء قسم القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيارة ميدانية بمركز الرحمانية محافظة البحيرة لمتابعة الحالة العامة لمحصول القمح ولقاء مع المزارعين والمرور على العديد من الحقول الإرشادية من محصول القمح والمزروعة بالأصناف "جيزة 171 وجميزة 12 مصر 3".وتأتي الزيارة ضمن برنامج نقل التكنولوجيا بقسم بحوث القمح وكذلك أنشطة الحملة القومية للقمح ومشروع تعزيز الأمن الغذائى بالتعاون مع الإيكاردا وكانت الحالة العامه للقمح في محافظة البحيرة ممتازة للغاية مما يبشر بموسم مميز للقمح.والجدير بالذكر أن مساحة القمح في محافظة البحيرة تبلغ 329591 فدان، وتم زراعة 254 حقلا إرشاديا موزعة كالتالي 135 فى الأراضى القديمة 12 حقلا فى الأراضى الجديدة و20 حقلا فى الأراضى الملحية (تم إضافه بيوجين لتسهيل امتصاص العناصر ) و10 حقول بالمزارع السمكية فى وقت التجفيف 130 حقلا إرشاديا ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائى و79 تجميعة من خلال القومية الحملة و30 تجميعة بمساحة 409 أفدنة ضمن مشروع ترشيد استهلاك مياه الرى.وتكون الوفد من الدكتورة وفاء العوضى رئيس قسم القمح وأعضاء القسم والدكتور سامى رضا والدكتور مصطفى عزب والدكتور صبحى عبدالدايم، ووالدكتور سهير محمود، والدكتور أحمد القط.