روسيا تسجل 16 ألفا و714 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 16 ألفًا و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة الماضية.وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 521 حالة وفاة، لتظل حصيلة الوفيات اليومية فوق عتبة الـ500 حالة.وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و917 ألفًا و918 إصابة، مؤكدة منها 75 ألفا و205 حالات وفاة.وكانت روسيا قد سجلت، أمس الأربعاء، 16 ألفًا و474 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 526 حالة وفاة.