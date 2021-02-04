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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقصر ترفع درجة الطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أعلنت محافظة الأقصر عن رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظات الأخرى.

من جهته، أوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأشار الشامي إلى أنه سيتم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

وأضاف الشامي أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.

وأشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، قامت مخاطبة مديري الإدارات الاجتماعية، وإدارات الضمان، والإغاثة، والتدخل السريع، بالإخطار فورًا عند حدوث أي حالات طارئة مثل الأمطار أو العواصف الشديدة أو الحرائق أو أي كوارث، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة كافة المواطنين.

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