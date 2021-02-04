محمد الشرنوبي يحيى حفل عيد الحب بمسرح الزمالك

يحيي المطرب محمد الشرنوبي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا كبيرًا من الأغاني التي اشتهر بها.وقال الشرنوبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول شخصية بدر "بودة"، والتي يجسدها في مسلسل "لؤلؤ " للنجمة مي عمر، مؤكدا أن الحبكة الدرامية للمسلسل جعلت منه "تريند" في كل حلقة.مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.