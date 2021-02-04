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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد الشرنوبي يحيى حفل عيد الحب بمسرح الزمالك

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:59 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يحيي المطرب محمد الشرنوبي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا كبيرًا من الأغاني التي اشتهر بها.

وقال الشرنوبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول شخصية بدر "بودة"، والتي يجسدها في مسلسل "لؤلؤ " للنجمة مي عمر، مؤكدا أن الحبكة الدرامية للمسلسل جعلت منه "تريند" في كل حلقة.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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