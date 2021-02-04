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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات تكشف السر وراء انتحار شاب بالهرم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت نيابة الهرم، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب ألقى بنفسه من الطابق الخامس بالهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تبين من التحريات الأولية، أن الشاب ألقى بنفسه من الطابق الخامس بالعقار بمنطقة الهرم، كما أنه يقيم رفقة والده بالشقة محل الواقعة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي «انفصام في الشخصية» منذ سنوات، وتم حجزه بمستشفى للطب النفسي للعلاج، وبالفحص والمعاينة تبين انتحاره من شرفة الشقة سكنه، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.

وورد إخطار للواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بأحد العقارات بشارع عبدون بشير بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين انتحاره، من شرفة الشقة سكنه، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.



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