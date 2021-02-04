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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد اعتراض وسائل التواصل.. «السياحة» تزيل كشك تجاري من قصر البارون

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
مها صلاح
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أزالت وزارة السياحة والآثار، أحد الأكشاك بحديقة قصر البارون إمبان الأثري بحي مصر الجديدة، (كان موجودًا بشكل مؤقت) والذى كان يحمل إحدى العلامات التجارية المعروفة في مصر، وذلك بعد اعتراض بعض رواد التواصل الإجتماعي على وجوده داخل حديقة القصر.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك» قد تداولوا صورًا لكشك يحمل إحدى العلامات التجارية المعروفة في مصر في حديقة القصر الخلفية؛ متسائلين عن سبب وجوده داخل القصر الأثري الذي تم افتتاحه لأول مرة أمام الجمهور منذ نصف قرن في يونيو الماضي بعد انتهاء مشروع ترميمه.

ومن المقرر أن يتم البدء فى تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين وذلك ليقدم قصر البارون إمبان تجربة ثقافية وحضارية متكاملة لزائريه.

ويعود تاريخ قصر البارون إلى عام 1911، حيث أنشأه البارون البلجيكي إدوارد لويس جوزيف إمبان (1852-1929)، مؤسس حي مصر الجديدة في القاهرة، وتصميم القصر مستوحى من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وتبلغ مساحته 12.5 ألف متر، ويتكون من طابقين وبدروم.

وقد شهد القصر أعمال ترميم كبيرة ومكثفة استغرقت حوالي ثلاث سنوات وبتكلفة بلغت 175 مليون جنيه، وكانت تجري على مدار الساعة دون توقف، واعتمدت على استخدام أحدث الطرق العلمية المعترف بها دوليًا.

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