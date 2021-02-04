أزمة في «المحامين» بعد رفض إجراء الانتخابات بالمحاكم

أكد المحامي محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك أزمة تواجه انعقاد انتخابات النقابات الفرعية، بسبب عدم إمكانية انعقادها داخل غرف المحامين بالمحاكم.وأوضح «كركاب»، في تصريحات، أن وزارتي العدل والشباب، رفضتا إجراء الانتخابات داخل غرف المحامين بالمحاكم، أو مراكز الشباب وأندية المحامين في المحافظات المختلفة، بما يمثل أزمة كبيرة تواجه الانتخابات.وسبق أن فسدت الجمعيات العمومية لدمج عدد من النقابات الفرعية لنفس السبب، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد جراء اختيار أماكن بعيدة عن تجمع المحامين وخاصة في المحاكم.