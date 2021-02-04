رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. «العشر العسكرية» تبحث فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم "5+5"، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني في مدينة سرت، لاستكمال أعمالها ومباحثاتها بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار الموقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لاسيما ملفات خروج المرتزقة ونزع الألغام وفتح الطريق الساحلي.

وقال وفد اللجنة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوة مكافحة الشغب التابعة لحكومة الوفاق وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت بتعليمات من مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي.

في المقابل، قال وفد اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، أن أبرز البنود التي ستطرح في الاجتماع هي خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي، والمحتجزين عن الهوية، منوهة إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات يعلن عنها في حينها.

وقال الاعلام الليبي، إن الاجتماع سيبحث مسألة وجود مراقبين دوليين غير عسكريين لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ومناقشة العراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي وملف تبادل المحتجزين.

ويأتي هذا الاجتماع بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوما لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا المنهية في 23 يناير الماضي، والتي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع عليه ممثلي القيادة العامة وحكومة الوفاق في جنيف السويسرية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الأرصاد تحذر من الأمطار.. وتوجه نصيحة للمواطنين

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية