ليبيا.. «العشر العسكرية» تبحث فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة اليوم

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم "5+5"، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني في مدينة سرت، لاستكمال أعمالها ومباحثاتها بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار الموقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لاسيما ملفات خروج المرتزقة ونزع الألغام وفتح الطريق الساحلي.وقال وفد اللجنة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوة مكافحة الشغب التابعة لحكومة الوفاق وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت بتعليمات من مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي.في المقابل، قال وفد اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، أن أبرز البنود التي ستطرح في الاجتماع هي خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي، والمحتجزين عن الهوية، منوهة إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات يعلن عنها في حينها.وقال الاعلام الليبي، إن الاجتماع سيبحث مسألة وجود مراقبين دوليين غير عسكريين لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ومناقشة العراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي وملف تبادل المحتجزين.ويأتي هذا الاجتماع بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوما لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا المنهية في 23 يناير الماضي، والتي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع عليه ممثلي القيادة العامة وحكومة الوفاق في جنيف السويسرية.