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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قهوجي يغتصبه ووالده يحرق مؤخرته.. مأساة طفل في الجيزة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:09 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على قهوجي بتهمة هتك عرض طفل بالقوة داخل أحد الحدائق بأكتوبر، كما تم ضبط والد الطفل المجني عليه، لاتهامه بحرق مؤخرة نجله، كنوع من العقاب بسبب عدم مقاومة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقي قسم ثان أكتوبر، بلاغا من مبيض محارة، أتهم قهوجي، 13 سنة، بهتك عرض نجله البالغ من العمر 6 سنوات، داخل حديقة بجوار المقهى الذي يعمل به، وتم إخطار اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي أمر بسرعة ضبط وإحضار القهوجي المتهم.

وتمكنت الشرطة من القبض على القهوجي المتهم، والذي اعترف بهتك عرض الطفل في حديقة بجوار المقهى الذي يعمل به، مستغلا صغر سنه، وكثافة الأشجار داخل الحديقة.

وتبين من الكشف الطبي على الطفل المجني عليه، وجود آثار حرق بمؤخرته، وبمواجهة والده، اعترف بتعذيب نجله والتسبب في حرقه كنوع من العقاب، وقال الأب إنه كان يقصد معاقبة نجله بسبب عدم مقاومة المتهم بهتك عرضه أو الاستغاثة بالمارة.

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