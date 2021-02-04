11 طريقة لمواجهة البرد في زمن كورونا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس معتدلًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الغربية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.ويرصد "الدستور" أبرز الطرق لمواجهة الأمطار الغزيرة، والصقيع: -- ارتداء قفازات وجوارب التدفئة الأطراف.- تغطية الأذنين والوجه.- شرب لترين مياه يوميًا.- تناول طبق سلطة خضراء يقلل من الإصابة بنزلات البرد.- الحرص على غسل اليدين باستمرار.- تجنب تناول الأطعمة الجاهزة.- تناول مشروب الليمون بشكل مستمر.- تناول سوائل دافئة للشرب لا تحتوي على كافيين نهائيًا.- الاستمرار في أداء التمارين الرياضية.- تجنب لمس العينين، الأنف، والفم بواسطة الأيدي غير المغسولة.- الحصول على قسط كافٍ من النوم.