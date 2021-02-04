بعد عودتها بـ«آل هارون».. أبرز المعلومات عن منى فاروق

تستعد الفنانة الشابة منى فاروق، لاستئناف عملها الفني بعد أزمتها الأخيرة، بالتعاقد مع المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، عبر الانضمام لأسرة عمل فيلم "آل هارون" الذي تستعد الشركة لتصويره الأيام القليلة المقبلة.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن منى فاروق في سياق السطور التالية:-- من مواليد 25 فبراير 1995.- ولدت في مدينة القاهرة.- كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية.- أول عمل فني شاركت الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015.- شاركت في 5 أعمال فنية حتى الآن.- سعاد حسني هي قدوتها في الفن.- هربت من منزل الأسرة في عمر 17 عاما، من أجل دخول مجال التمثيل.- تفضل تجسيد الأدوار الكوميدية، وكذلك أدوار الشر.- تحلم بالتمثيل أمام "الزعيم" عادل إمام.- تتمنى العمل أمام أحمد السقا الذي تعشقه، وغادة عبد الرازق.- ألقت أجهزة الأمن القبض عليها برفقة شيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح.- بعد تجاوز أزمتها الأخيرة سافرت للعيش في دبي بدولة الإمارات ثم أعلنت العودة لمصر من جديد.جدير بالذكر أن فيلم «آل هارون» من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث فيلم “آل هارون”، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.