تحرير 577 محضرا تموينيا في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية بمراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والتأكيد على سلامة المواد التموينية ومتابعة جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.وشدد على التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس من أصحاب المخابز ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، موضحًا أنه تم تحرير 577 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم شن عدة حملات تموينية بمراكز وقرى المحافظة، ضمن حملات اليوم الواحد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، حيث تم تشكيل حملة مكبرة بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومفتشي التموين بالمديرية والإدارات التابعة لها ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.وأشار إلى ضبط وتحرير 577 محضرا تموينيا متنوعا تمثلت في 72 محاضر عدم مطابقة مواصفات رغيف الخبز، و99 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و85 محضر عدم إعطاء بون للمواطن، و54 محضر توقف عن الإنتاج في مواعيد العمل، و116 محضر عدم نظافة أدوات الرغف والعجن، و61 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و81 محضر عدم وجود لوحة إعلانية بوزن الرغيف ومواعيد العمل، ومحضرين التصرف في الرصيد الاستراتيجي، و6 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس وآخر لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.‪ ‬