جامعة أسوان تكشف تفاصيل استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، استعدادات الجامعة لعقدامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر لها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم 20 فبراير المقبل، موضحًا أن هناك خطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف غلاب، أنه سيتم إعلان الجداول الامتحانية لكافة الكليات تباعا حتى يستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للأعمال الامتحانية، أيضا مدى الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021، حيث أن الجامعة لديها الإمكانيات التي يمكن من خلالها توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل علي إنجاح إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الإستثانية التي تمر بها البلاد.وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن الجامعة تسعي بقوة تجاه عقد الامتحانات بها إلكترونيًا، اعتبارا من العام القادم وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي، مؤكدا أهمية التحول الرقمي والعمل على التزام الجامعة وحرصها الكامل لتنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.وأضاف، أن جامعة أسوان تمتلك مقومات جيدة من حيث البنية التحتية التكنولوجية وتوافر شبكة الإنترنت التي تم رفع كفاءتها مؤخرا، كما أن الجامعة لديها منصة الإلكترونية موحدة للتعلم عن بعد وجاري الانتهاء من تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بالإضافة إلى المعامل البحثية المجهزة والتي ظهرت ثمارها في تحقيق جامعة أسوان مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية الدولية وأن الجامعة تعمل في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030.وأشار غلاب إلى أنه جاري استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من خلال تهيئة قاعات الدرس والمعامل البحثية بمختلف مقارات الجامعة بصحاري ومدينة أسوان الجديدة والمدن الجامعية، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات ذات التعقيم الذاتي والقيام بأعمال الرش والتعقيم بصفة دورية للمنشاءات التعليمة توافر أجهزة قياس الحرارة، والتأكد من تطبيق هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الطلاب.وتابع أنه جاري الوقوف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.