«المنوفية» تطلق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت

أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن بدأ الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية محافظ المنوفية، اعتبارا من السبت القبل بجميع المراكز والمدن والقرى.وكشف عبدالمنعم عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.