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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نورديك مونيتور»: تركيا تنوي مطالبة بريطانيا تسليم صحفي معارض

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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نشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، وثائق لوزارة العدل التركية، تكشف أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان تستعد لتقديم طلب تسليم أكاديمي منشق وصحفي معارض إلى بريطانياـ بعدما لجأ إليها هربا من السجن بعد تلفيق النظام له تهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط للانقلاب.

وبحسب بيان رسمي لوزارة العدل حصل الموقع على نسخة منه، تم تكليف مكتب النائب العام في أنقرة بإعداد المستندات اللازمة لتقديم طلب لتسليم محموم أكبينار، مؤلف العديد من الكتب عن الأحداث الراهنة وأحد أبرز خبراء شؤون الإرهاب في تركيا.

واعتمد الوزارة في طلبها على وثيقة بتاريخ 24 نوفمبر عام 2020 أصدرتها وزارة الداخلية التركية، تفيد بأن السلطات حددت مكان إقامة "أكبينار" بمدينة ليستر في بريطانيا، وذلك بعد أن تتبعته سلطات أردوغان باستخدام عملائها بالخارج.

ولفت "نورديك مونيتور" إلى أن تعقب الصحفي والاكاديمي المعارض ليس أمرًا مفاجئا بالنظر إلى حقيقة أن حكومة أردوغان تشن حملة عالمية لمطاردة المنتقدين للنظام، وذلك من أجل الإبقاء على أجواء الخوف بين المنفيين، وتكميم أصوات المعارضة وخنقها سواء بالداخل أو الخارج.

وذكر الموقع أن "أكبينار"، 53 عامًا، اعتاد (قبل سفره الي بريطانيا) على إلقاء محاضرات بجامعة تورجوت أوزال في أنقرة، والتي أغلقتها الحكومة بشكل غير قانوني عام 2016 إلى جانب الآلاف من المدارس، والمؤسسات، والجامعات، والمستشفيات، والمؤسسات التي يشتبه في انضمامه لحركة "جولن" التي تلقى سلطات أردوغان باللوم عليها في الوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016.

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